Девять селей сошли в тисо-самшитовой роще Сочи

В тисо-самшитовой роще Сочи специалисты ведут восстановительные работы после продолжительных ливней, прошедших в середине июля

«Грязекаменная масса засыпала пешеходные тропы. За сутки на большом кольце произошло семь завалов, на малом — два», — сообщили в пресс-службе Кавказского заповедника.

Из-за обильных и продолжительных осадков произошло несколько завалов на участках большого и малого кольца туристических маршрутов.

Из-за селей маршруты в тисо-самшитовой роще не закрывали, но на поврежденных участках предстоит провести восстановительные работы троп.

Как сообщали Юга.ру, в конце июня из-за схода селя в Сочи закрыли два маршрута Кавказского заповедника, с 3 июля туда начали пускать туристов. 5 июля в тисо-самшитовой роще два дерева упали на пешеходную тропу.