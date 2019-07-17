Девять селей сошли в тисо-самшитовой роще Сочи

Краснодарский край

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В тисо-самшитовой роще Сочи специалисты ведут восстановительные работы после продолжительных ливней, прошедших в середине июля

Из-за обильных и продолжительных осадков произошло несколько завалов на участках большого и малого кольца туристических маршрутов.

«Грязекаменная масса засыпала пешеходные тропы. За сутки на большом кольце произошло семь завалов, на малом — два», — сообщили в пресс-службе Кавказского заповедника.

Из-за селей маршруты в тисо-самшитовой роще не закрывали, но на поврежденных участках предстоит провести восстановительные работы троп.

Как сообщали Юга.ру, в конце июня из-за схода селя в Сочи закрыли два маршрута Кавказского заповедника, с 3 июля туда начали пускать туристов. 5 июля в тисо-самшитовой роще два дерева упали на пешеходную тропу.

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