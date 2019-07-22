Турист сорвался с ледника в горах Сочи
Спасатели эвакуировали травмированного 47-летнего туриста, который сорвался на Большом Фиштинском леднике 20 июля
При падении мужчина получил черепно-мозговую травму и переломы ног. Турист отправился на восхождение один и не был зарегистрирован в МЧС.
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Спасатели вылетели на место происшествия на вертолете. Из-за тумана борт не смог подойти к пострадавшему и высадил группу ниже по склону, в зоне видимости рельефа. Погода резко ухудшилась, поэтому сотрудники МЧС пешком транспортировали туриста к приюту Фишт.
Утром 21 июля вертолет вылетел на приют Фишт и забрал пострадавшего и спасателей. На Яворовой поляне туриста передали врачам скорой помощи, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Как сообщали Юга.ру, 8 июля в горах Сочи туристка из Уфы оступилась на «Тропе здоровья» и упала в обрыв.
Где он находится и как выглядит
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