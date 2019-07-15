В Сочи беременная женщина упала со склона
В Сочи 14 июля спасатели оказали помощь беременной женщине, упавшей со склона
Инцидент произошел вечером 14 июля в селе Высоком Адлерского района.
«43-летняя местная жительница, находящаяся на пятом месяце беременности, упала со склона. Она повредила ногу и не могла дальше идти», — сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».
Спасатели при помощи носилок транспортировали пострадавшую из труднодоступного места к автомобилю скорой помощи. Женщина доставлена в больницу.
Как сообщали Юга.ру, в Лазаревском районе Сочи 2 июля спасатели подняли из оврага пострадавшую девушку.
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