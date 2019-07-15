В Сочи беременная женщина упала со склона

Краснодарский край

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В Сочи 14 июля спасатели оказали помощь беременной женщине, упавшей со склона

Инцидент произошел вечером 14 июля в селе Высоком Адлерского района.

«43-летняя местная жительница, находящаяся на пятом месяце беременности, упала со склона. Она повредила ногу и не могла дальше идти», — сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Спасатели при помощи носилок транспортировали пострадавшую из труднодоступного места к автомобилю скорой помощи. Женщина доставлена в больницу.

Как сообщали Юга.ру, в Лазаревском районе Сочи 2 июля спасатели подняли из оврага пострадавшую девушку.

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