В Сочи микроавтобус врезался в столб посреди дороги. Пострадали ребенок и семеро взрослых

В Адлерском районе Сочи вечером 10 мая автобус с пассажирами попал в аварию возле Олимпийского парка

ДТП случилось в 19:10 на улице Триумфальной в районе дома № 26. По предварительным данным, 52-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с препятствием — металлической конструкцией, стоящей посреди дороги.

В результате пострадал четырехлетний ребенок и взрослый. Еще шестерым пассажирам оказали первую помощь. В момент столкновения ребенок сидел на руках у бабушки, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.