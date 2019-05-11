В Сочи микроавтобус врезался в столб посреди дороги. Пострадали ребенок и семеро взрослых
В Адлерском районе Сочи вечером 10 мая автобус с пассажирами попал в аварию возле Олимпийского парка
ДТП случилось в 19:10 на улице Триумфальной в районе дома № 26. По предварительным данным, 52-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с препятствием — металлической конструкцией, стоящей посреди дороги.
В результате пострадал четырехлетний ребенок и взрослый. Еще шестерым пассажирам оказали первую помощь.
В момент столкновения ребенок сидел на руках у бабушки, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.
По факту случившегося проводится проверка.
Как сообщали Юга.ру, 10 мая в Павловском районе в автомобильной аварии погибла полуторамесячная девочка, которую перевозили без обязательного удерживающего кресла. Еще три человека пострадали.
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