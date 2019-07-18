В Сочи машина насмерть сбила двух пешеходов и перевернулась
Вечером 17 июля в Адлерском районе Сочи автомобиль наехал на двух человек
ДТП случилось в 21:30 на улице Урожайной в районе дома 9/11. По предварительным данным, 24-летний водитель машины ВАЗ-2107 сбил 58-летнего мужчину и 55-летнюю женщину, которые переходили дорогу в неустановленном месте. После столкновения автомобиль перевернулся на крышу.
Пешеходы скончались на месте до приезда скорой помощи, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.
Как сообщали Юга.ру, в Сочи в июне машина насмерть сбила 14-летнего подростка, который ехал на скейтборде по дороге.
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