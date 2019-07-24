На въездах в Краснодар появятся умные камеры для контроля транспортных потоков
В Краснодаре в июле начали устанавливать 12 интеллектуальных видеокамер для мониторинга въездных дорог
Умные камеры появятся в пригородах на шести дополнительных въездах в Краснодар: на хуторах Ленина, Водники и в Копанском, в поселках Знаменском и Северном, а также в станице Елизаветинской.
Новая система будет распознавать автомобильные номера и мониторить транспортные потоки, подсчитывая количество машин, которые въехали в город. Кроме того, новые устройства помогут оперативно реагировать на правонарушения.
«Интеллектуальные камеры видеонаблюдения позволят, к примеру, определять машины нарушителей по номеру и в автоматическом режиме выполнять различные функции, которые нужны для обеспечения безопасности горожан», — прокомментировал мэр Краснодара Евгений Первышов.
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В течение двух месяцев камеры будут работать в тестовом режиме, который уже начался. Специалисты мэрии Краснодара будут передавать в полицию все полученные данные. Если испытание даст положительный результат, к новой системе подключат другие видеокамеры краевого центра.
Устройства будут тестировать в рамках проекта «Умный город», они станут дополнением к камерам видеонаблюдения, которые уже работают на основных въездных маршрутах, сообщили 24 июля в пресс-службе городской администрации.
Всего к системе «Безопасный город» в Краснодаре подключены более 840 камер видеонаблюдения. К концу года появятся еще 58 объектов.
Как сообщали Юга.ру, парки Краснодара решили оборудовать системами видеонаблюдения после того, как вандалы повредили несколько обновленных зеленых зон.
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