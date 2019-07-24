На въездах в Краснодар появятся умные камеры для контроля транспортных потоков

Краснодарский край

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В Краснодаре в июле начали устанавливать 12 интеллектуальных видеокамер для мониторинга въездных дорог

Умные камеры появятся в пригородах на шести дополнительных въездах в Краснодар: на хуторах Ленина, Водники и в Копанском, в поселках Знаменском и Северном, а также в станице Елизаветинской.

Новая система будет распознавать автомобильные номера и мониторить транспортные потоки, подсчитывая количество машин, которые въехали в город. Кроме того, новые устройства помогут оперативно реагировать на правонарушения.

«Интеллектуальные камеры видеонаблюдения позволят, к примеру, определять машины нарушителей по номеру и в автоматическом режиме выполнять различные функции, которые нужны для обеспечения безопасности горожан», — прокомментировал мэр Краснодара Евгений Первышов.

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В течение двух месяцев камеры будут работать в тестовом режиме, который уже начался. Специалисты мэрии Краснодара будут передавать в полицию все полученные данные. Если испытание даст положительный результат, к новой системе подключат другие видеокамеры краевого центра.

Устройства будут тестировать в рамках проекта «Умный город», они станут дополнением к камерам видеонаблюдения, которые уже работают на основных въездных маршрутах, сообщили 24 июля в пресс-службе городской администрации.

Всего к системе «Безопасный город» в Краснодаре подключены более 840 камер видеонаблюдения. К концу года появятся еще 58 объектов.

Как сообщали Юга.ру, парки Краснодара решили оборудовать системами видеонаблюдения после того, как вандалы повредили несколько обновленных зеленых зон.

Безопасность Дороги Евгений Первышов Краснодар Полиция Технологии Транспорт
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