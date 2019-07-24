На въездах в Краснодар появятся умные камеры для контроля транспортных потоков

В Краснодаре в июле начали устанавливать 12 интеллектуальных видеокамер для мониторинга въездных дорог

Умные камеры появятся в пригородах на шести дополнительных въездах в Краснодар: на хуторах Ленина, Водники и в Копанском, в поселках Знаменском и Северном, а также в станице Елизаветинской.

Новая система будет распознавать автомобильные номера и мониторить транспортные потоки, подсчитывая количество машин, которые въехали в город. Кроме того, новые устройства помогут оперативно реагировать на правонарушения.

«Интеллектуальные камеры видеонаблюдения позволят, к примеру, определять машины нарушителей по номеру и в автоматическом режиме выполнять различные функции, которые нужны для обеспечения безопасности горожан», — прокомментировал мэр Краснодара Евгений Первышов.