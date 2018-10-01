Молодой человек спрыгнул с Тургеневского моста в Краснодаре. Его спасла прогулочная платформа

Краснодарский край

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В Краснодаре вечером 1 октября спасли парня, который спрыгнул с Тургеневского моста

Инцидент произошел около 18 часов.

«Молодой человек шел по мосту и вдруг перелез через перила и прыгнул. Он был с рюкзаком, который перевесил, и он плюхнулся спиной о воду. Но выплыл и схватился за ближайший буй», — рассказали порталу Юга.ру очевидец.

Примерно через 15 минут подплыла прогулочная платформа и подобрала парня. Там он сел на лавку, платформа поплыла дальше.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что заявок по поводу этого происшествия дежурным не поступало.

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