Мальчик и четверо взрослых погибли в ДТП с двумя легковушками в Туапсинском районе

Краснодарский край

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На трассе в Туапсинском районе 22 июля произошла авария, в которой погибли пять человек и еще трое пострадали

ДТП случилось около 5:50 на 1433-м км трассы М4 «Дон». По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2114 двигался в сторону Краснодара и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной Daewoo Nexia.

На месте аварии погибли водители обеих легковушек и два пассажира. В больницу доставили четверых пассажиров иномарки, среди них десятилетняя девочка и семилетний мальчик, который от полученных травм умер в больнице.

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По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в Тимашевском районе 21 июля два человека погибли в аварии с фурой.

Дети ДТП смерть Туапсинский район
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