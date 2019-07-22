Мальчик и четверо взрослых погибли в ДТП с двумя легковушками в Туапсинском районе

На трассе в Туапсинском районе 22 июля произошла авария, в которой погибли пять человек и еще трое пострадали

ДТП случилось около 5:50 на 1433-м км трассы М4 «Дон». По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2114 двигался в сторону Краснодара и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной Daewoo Nexia.

На месте аварии погибли водители обеих легковушек и два пассажира. В больницу доставили четверых пассажиров иномарки, среди них десятилетняя девочка и семилетний мальчик, который от полученных травм умер в больнице.