Два человека погибли на Кубани в ДТП с фурой

Краснодарский край

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В Тимашевском районе 21 июля два человека погибли в аварии

ДТП произошло около 15:00 на трассе Тимашевск — Полтавская. По предварительным данным, фургона Renault Kangoo не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой Renault Magnum и кроссовером Hyundai.

В результате аварии погиб водитель и пассажир Renault Kangoo, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, 21 июля в Темрюкском районе произошло ДТП с участием КамАЗа и микроавтобуса Ford Transit. В аварии погибли три человека. Также 20 июля красный Lexus врезался в крыльцо супермаркета в переулке Морском в Сочи, пострадала пешеход.

ДТП Полиция смерть Тимашевский район
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