Два человека погибли на Кубани в ДТП с фурой

В Тимашевском районе 21 июля два человека погибли в аварии

ДТП произошло около 15:00 на трассе Тимашевск — Полтавская. По предварительным данным, фургона Renault Kangoo не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой Renault Magnum и кроссовером Hyundai.

В результате аварии погиб водитель и пассажир Renault Kangoo, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.