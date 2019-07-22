Два человека погибли на Кубани в ДТП с фурой
В Тимашевском районе 21 июля два человека погибли в аварии
ДТП произошло около 15:00 на трассе Тимашевск — Полтавская. По предварительным данным, фургона Renault Kangoo не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой Renault Magnum и кроссовером Hyundai.
В результате аварии погиб водитель и пассажир Renault Kangoo, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, 21 июля в Темрюкском районе произошло ДТП с участием КамАЗа и микроавтобуса Ford Transit. В аварии погибли три человека. Также 20 июля красный Lexus врезался в крыльцо супермаркета в переулке Морском в Сочи, пострадала пешеход.
Где он находится и как выглядит
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