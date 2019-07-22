Два человека погибли и еще трое пострадали в ДТП на Кубани

В Гулькевичском районе утром 22 июля произошло ДТП, в котором погибли девушка и мужчина

Авария случилась около 5:00 на трассе «Кавказ». По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Passat не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутной машиной ГАЗель. После удара фургон опрокинулся на бок, а легковушка съехала в кювет.

В результате ДТП погибли 25-летняя и 58-летний пассажиры иномарки. В больницу доставили водителя и двух других пассажиров иномарки.

Сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.