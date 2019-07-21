Три человека в микроавтобусе погибли, врезавшись в КамАЗ на дороге к Крымскому мосту на Кубани

Краснодарский край

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В Темрюкском районе Краснодарского края 21 июля произошло ДТП с участием КамАЗа и микроавтобуса Ford Transit

Инцидент произошел около 3:40 на 82-м км дороги Новороссийск — Керченский пролив в районе хутора Белого.

«По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля Ford Transit выехал на полосу встречного движения и столкнулся с КамАЗом. В результате погибли водитель иномарки и двое пассажиров», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются, проводится проверка.

ДТП Темрюкский район
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