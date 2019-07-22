Из-за непогоды в горах Кабардино-Балкарии спасатели не смогли поднять тела двух туристов из Санкт-Петербурга
В горах Кабардино-Балкарии 21 июля погибли два молодых альпиниста из Санкт-Петербурга
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По данным Федерации альпинизма России (ФАР), группа-двойка петербургских сборов альпклубов «Барс» и «Штурм» вышла 21 июля с ночевок в Теплом Углу на маршрут Урал Восточный по ребру Северной стены 5А категории сложности.
В 9:00, 12:00 и 15:00 25-летний и 21-летний альпинисты со вторым спортивным разрядом не вышли на связь. Около 16:00 их тела нашел инструктор сборов из Самары в ущелье Укю на горе Урал, высота которой 4,3 тыс. метров над уровнем моря.
«Семенихин, Капицин. Улетели на первой веревке», — говорится на странице контрольно-технической комиссии ФАР во «Вконтакте».
На место выехали сотрудники МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике, однако на высоте 3,4 тыс. метров им пришлось остановиться из-за пурги и шквалистого ветра. Работы продолжат после того, как погода стабилизируется, сообщил «Интерфакс».
Как писали Юга.ру, в начале июля турист из Ирландии умер при спуске с Эльбруса в горах Кабардино-Балкарии.
Где он находится и как выглядит
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