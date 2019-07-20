В Ростовской области собрались ввести штрафы за курение вейпов
Депутаты ростовского заксобрания хотят штрафовать граждан за курение вейпов в общественных местах
Такие поправки в областное законодательство хотят внести уже на ближайшей сессии регионального парламента, которая состоится 25 июля. Об этом стало известно после заседания комитета Законодательного собрания по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и правопорядку. Планируемый размер штрафа составит от 500 до 1500 рублей.
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«Установлен запрет на использование электронных систем доставки никотина — так называемых вейпов — в детских, образовательных и медицинских организациях, на объектах спорта, на всех видах общественного транспорта городского и пригородного сообщения, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, на детских площадках, в границах территорий, занятых пляжами», — цитирует председателя комитета «АиФ-Ростов». Планируется, что составлением протоколов об административном правонарушении займутся сотрудники органов местного самоуправления.
Донские депутаты давно борются с вейпами — так, в апреле 2018 года они ввели запрет на продажу таких устройств несовершеннолетним. Годом ранее такой же закон приняли в Ставропольском крае. Один местный депутат тогда даже закурил вейп на заседании, чтобы убедить коллег не делать этого, но вместо понимания получил предупреждение от Федеральной антимонопольной службы.
В 2017 году депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предложил и вовсе полностью запретить в стране электронные устройства для курения, потому что это «орудие убийств подрастающего поколения».
Как сообщали Юга.ру, недавно в Краснодаре у парня во рту взорвалось электронное устройство для курения. Правда, краевой минздрав не смог пояснить, что именно за приспособление это было.
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