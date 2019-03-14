Сакура в Сочи зацвела на неделю раньше срока

Краснодарский край

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В сочинском парке «Дендрарий» в первой половине марта распустилась японская вишня

На Аллее сакур возле Сада непрерывного цветения розовыми цветами покрылись деревья сакуры арияки или вишни мелкопильчатой. На вишне полущетинистой колючей распустились белые цветы.

Сакура арияки или вишня мелкопильчатая © Фото пресс-службы Сочинского нацпарка
Вишня полущетинистая колючая © Фото пресс-службы Сочинского нацпарка
Вишня полущетинистая колючая © Фото пресс-службы Сочинского нацпарка

Как рассказали порталу Юга.ру сотрудники парка, сакура расцвела примерно на неделю раньше обычного срока. Были годы, когда первые цветы японской вишни появлялись в начале марта и даже в феврале, но это редкое явление.

«Ожидаем обильное цветение в ближайшие 8-10 дней», — отметили в пресс-службе Сочинского национального парка.

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Как сообщали Юга.ру, в середине января в сочинском дендрарии на месяц раньше обычного расцвела жимолость душистейшая.

В начале февраля аллергиков предупредили о том, что в Сочи стартовал сезон цветения кипарисов, который продлится до конца апреля.

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