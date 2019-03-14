Сакура в Сочи зацвела на неделю раньше срока

В сочинском парке «Дендрарий» в первой половине марта распустилась японская вишня

На Аллее сакур возле Сада непрерывного цветения розовыми цветами покрылись деревья сакуры арияки или вишни мелкопильчатой. На вишне полущетинистой колючей распустились белые цветы.

Как рассказали порталу Юга.ру сотрудники парка, сакура расцвела примерно на неделю раньше обычного срока. Были годы, когда первые цветы японской вишни появлялись в начале марта и даже в феврале, но это редкое явление. «Ожидаем обильное цветение в ближайшие 8-10 дней», — отметили в пресс-службе Сочинского национального парка.