В Краснодаре после ремонта полностью открыли дорогу на улице Покрышкина

Краснодарский край

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В Краснодаре в июле полностью открыли движение транспорта по улице Покрышкина, где укладывают новую дорогу

На участке улицы Покрышкина протяженностью около 1 км от Дзержинского до дома № 2/2 по уже готов верхний слой асфальта, дорогу открыли для автомобилей.

Сейчас рабочие делают тротуар на одном из участков, где раньше не было пути для пешеходов. Тротуар уже проложили, а позже его заасфальтируют. Также специалисты отремонтировали съезды во дворы многоэтажек, установили бордюры, смонтировали люки, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

По словам мэра краевой столицы Евгения Первышова, раньше половина улицы была разбитой бетонной дорогой, другая — ямами и ухабами. Местами улица была практически непроезжей.

После завершения всех работ на Покрышкина установят светофоры, на дорогу нанесут пластиковую разметку со сроком службы не менее двух лет. Закончить ремонт планируют в течение двух недель.

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Как писали Юга.ру, в Краснодаре до конца 2019 года разработают проекты строительства и реконструкции более 20 дорог в рамках краевой программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». Работы будут вести за счет средств городского бюджета.

Дороги Краснодар Ремонт дорог Транспорт

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