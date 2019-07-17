В Краснодаре готовят проекты строительства и реконструкции 20 новых дорог
В Краснодаре до конца 2019 года разработают проекты строительства и реконструкции более 20 дорог
Проектирование новых транспортных магистралей и реконструкция существующих дорог идет в рамках краевой программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» и за счет средств городского бюджета. Большинство проектов подготовят к концу 2019 года. После этого их начнут включать в федеральные, краевые и городские программы для выполнения работ, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
«Без проектов, которые в обязательном порядке должны пройти госэкспертизу, мы не сможем получить финансирование: чтобы участвовать в федеральных или краевых программах, нужны готовые проекты. Также время может понадобиться на возврат, выкуп или обмен земельных участков, которые необходимы для строительства дорог», — рассказал мэр Краснодара Евгений Первышов.
Сейчас проектируют новую автомагистраль, которая свяжет улицы Тихорецкую, Володарского и федеральную трассу М4 «Дон» со строительством подъезда к аэропорту Краснодара.
- Администрация краевого ценра курирует проектирование четырех участков:
- строительство транспортной развязки, соединяющей улицы Тихорецкую и Володарского;
- реконструкция пересечения дорог по Восточно-Кругликовской и Тихорецкой;
- реконструкция дороги по Тихорецкой от Восточно-Кругликовской до 4-го Тихорецкого проезда;
- строительство дороги по 4-му Тихорецкому проезду от Тихорецкой до Лизы Чайкиной, включая строительство путепроводов через ж/д пути.
Проекты этих участков планируют завершить до конца 2019 года.
Также сейчас идут конкурсные процедуры по определению подрядчиков для проектирования еще 13 объектов по краевой программе:
Эти проекты также планируют закончить до конца 2019 года.
За счет средств городского бюджета в завершающей стадии находятся следующие проекты:
Подробнее с проектируемыми участками дорог можно ознакомиться на карте.
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