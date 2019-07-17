В Краснодаре готовят проекты строительства и реконструкции 20 новых дорог

В Краснодаре до конца 2019 года разработают проекты строительства и реконструкции более 20 дорог

Проектирование новых транспортных магистралей и реконструкция существующих дорог идет в рамках краевой программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» и за счет средств городского бюджета. Большинство проектов подготовят к концу 2019 года. После этого их начнут включать в федеральные, краевые и городские программы для выполнения работ, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

«Без проектов, которые в обязательном порядке должны пройти госэкспертизу, мы не сможем получить финансирование: чтобы участвовать в федеральных или краевых программах, нужны готовые проекты. Также время может понадобиться на возврат, выкуп или обмен земельных участков, которые необходимы для строительства дорог», — рассказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Сейчас проектируют новую автомагистраль, которая свяжет улицы Тихорецкую, Володарского и федеральную трассу М4 «Дон» со строительством подъезда к аэропорту Краснодара.