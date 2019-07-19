Хадж в Мекку совершат 60 мусульман Адыгеи и Кубани

Адыгея, Краснодарский край, В мире

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Перед праздников Курбан-байрам 60 мусульман из Адыгеи и Краснодарского края совершат хадж в Мекку

Помощник муфтия по хаджу Рашид Нагоев рассказал, что в группу входят мусульмане разных возрастов, среди них 15 женщин. Самому старшему участнику группы — более 70 лет.

По словам Нагоева, отправление паломников в Саудовскую Аравию запланировано на 23 июля. Сам хадж длится пять дней, а вся поездка займет 24 дня.

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«Все подготовительные работы по отправке граждан в хадж завершены. В майкопской Соборной мечети провели цикл бесед для паломников. Верующим рассказали об особенностях исполнения обрядов хаджа, провели инструктаж о правилах поведения на территории Саудовской Аравии», — отметили в муфтияте.

Хадж — один из столпов ислама, он совершается строго в определенное время и только на территории Мекки. Совершение хаджа хотя бы раз в жизни — долг каждого мусульманина, который имеет финансовую и физическую возможность для этого. Каждый год сроки хаджа сдвигаются и зависят от празднования Курбан-байрама, который наступает спустя 70 дней после празднования Уразы-байрама, то есть момента окончания поста. В этом году дата празднования приходится на 12 августа.

Как сообщали Юга.ру, в 2018 году в Махачкале запретили забой и продажу животных в Курбан-байрам.

Ислам Религия

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