Хадж в Мекку совершат 60 мусульман Адыгеи и Кубани

Перед праздников Курбан-байрам 60 мусульман из Адыгеи и Краснодарского края совершат хадж в Мекку

Помощник муфтия по хаджу Рашид Нагоев рассказал, что в группу входят мусульмане разных возрастов, среди них 15 женщин. Самому старшему участнику группы — более 70 лет.

По словам Нагоева, отправление паломников в Саудовскую Аравию запланировано на 23 июля. Сам хадж длится пять дней, а вся поездка займет 24 дня.