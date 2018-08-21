В Махачкале запретили забой и продажу животных в Курбан-байрам

Дагестан

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Сотрудников УВД Махачкалы привлекут к организации и проведению религиозных обрядов жертвоприношения во время празднования мусульманского праздника Ид аль-Адха

Заместитель начальника городского УВД по охране общественного порядка Шамиль Омаров сообщил, что обряд жертвоприношения будет выполняться централизованно, за чертой города. Для этого оборудовали специальные площадки в северной и южной частях города — в районе торгового дома «Киргу» и возле ипподрома вдоль трассы Махачкала — Каспийск. С 20 августа эти районы будут круглосуточно патрулировать сотрудники полиции.

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Реализация скота и его забой в черте города запрещены. Сотрудники УВД будут пресекать подобные факты, сообщается на официальном портале администрации Махачкалы.

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам отмечают на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря, он длится три дня и знаменует завершение хаджа — паломничества мусульман в Мекку.

Богослужение в Курбан-байрам начинается с проповедей и праздничного намаза, главным ритуалом считается принесение в жертву животных.

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