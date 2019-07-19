В Пашковском микрорайоне Краснодара отремонтировали еще один перекресток
В Краснодаре 19 июля отремонтировали дорогу на пересечении улиц Бородинской и Почтовой
Специалисты работали две ночи — 18 и 19 июля. За это время они отремонтировали дорогу на улице Почтовой, расширили ее к пересечению с улицей Бородинской, сделали выделенную полосу для правого поворота. Также по Бородинской с каждой стороны добавили выделенную полосу для левого поворота.
По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова, эксперты рассчитали, что введение новых полос для поворотов увеличит пропускную способность перекрестка.
На перекрестке уже установили дорожные знаки, которые указывают направление движения по полосам. Кроме того, там обновили разметку всех пешеходных переходов, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре до конца 2019 года разработают проекты строительства и реконструкции более 20 дорог. Работа идет в рамках краевой программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» за счет средств городского бюджета.
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