В Сочи ввели режим повышенной готовности из-за непогоды
В Сочи в ночь на 19 июля ввели режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды
На территории курорта 19 июля ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/c. На реках возможен резкий подъем уровня воды, на малых водотоках — с достижением неблагоприятных отметок. Кроме того, из-за непогоды возрастает риск схода селей в горной зоне.
На участке Магри — Веселое появилась опасность формирования смерчей над морем. Все городские службы перевели в режим повышенной готовности, на наиболее опасных участках рек организовали круглосуточный мониторинг, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.
Режим повышенной готовности в Сочи будет действовать до 15:00 22 июля. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефону 112.
Как писали Юга.ру, утром 18 июля в Сочи объявили штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды. Жителям и гостям рекомендовали воздержаться от отдыха рядом с водоемами, а также не оставлять автомобили под деревьями и рекламными баннерами.
Интервью с организатором Geek Picnic в Краснодаре Серафимой Чичевой
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.