В Сочи ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

Краснодарский край

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В Сочи в ночь на 19 июля ввели режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды

На территории курорта 19 июля ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/c. На реках возможен резкий подъем уровня воды, на малых водотоках — с достижением неблагоприятных отметок. Кроме того, из-за непогоды возрастает риск схода селей в горной зоне.

На участке Магри — Веселое появилась опасность формирования смерчей над морем. Все городские службы перевели в режим повышенной готовности, на наиболее опасных участках рек организовали круглосуточный мониторинг, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Режим повышенной готовности в Сочи будет действовать до 15:00 22 июля. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефону 112.

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Как писали Юга.ру, утром 18 июля в Сочи объявили штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды. Жителям и гостям рекомендовали воздержаться от отдыха рядом с водоемами, а также не оставлять автомобили под деревьями и рекламными баннерами. 

МЧС Погода Сочи
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