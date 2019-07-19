В Сочи ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

В Сочи в ночь на 19 июля ввели режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды

На территории курорта 19 июля ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/c. На реках возможен резкий подъем уровня воды, на малых водотоках — с достижением неблагоприятных отметок. Кроме того, из-за непогоды возрастает риск схода селей в горной зоне.

На участке Магри — Веселое появилась опасность формирования смерчей над морем. Все городские службы перевели в режим повышенной готовности, на наиболее опасных участках рек организовали круглосуточный мониторинг, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.