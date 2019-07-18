Жителей Сочи предупредили о ливнях с грозами и возможных смерчах

В ближайшие три часа и до конца суток, а так же на курорте могут пройти сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20 м/с. На реках возможны резкие подъемы уровней воды. Отмечается, что возрастает риск схода селей в горной зоне. Ожидаеются смерчи над морем.

Жителям и гостям Сочи рекомендуют воздержаться от отдыха рядом с водоемами. Не нужно оставлять автомобили под деревьями и рекламными баннерами. При необходимости можно позвонить с мобильных телефонов по номеру 112, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.