Жителей Сочи предупредили о ливнях с грозами и возможных смерчах
В Сочи 18 июля объявили штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды
В ближайшие три часа и до конца суток, а так же на курорте могут пройти сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20 м/с. На реках возможны резкие подъемы уровней воды. Отмечается, что возрастает риск схода селей в горной зоне. Ожидаеются смерчи над морем.
Жителям и гостям Сочи рекомендуют воздержаться от отдыха рядом с водоемами. Не нужно оставлять автомобили под деревьями и рекламными баннерами. При необходимости можно позвонить с мобильных телефонов по номеру 112, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.
Как сообщали Юга.ру, 16 июля в Сочи сильный порыв ветра сорвал крышу с пляжного кафе. Она упала на ж/д сеть и травмировала пассажира поезда.
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