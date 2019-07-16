В Сочи сорванная ветром крыша упала на ж/д сеть и травмировала пассажира поезда

В Сочи 16 июля сильный порыв ветра сорвал крышу с пляжного кафе

Инцидент произошел в 10:38 на станции Лазаревская. Конструкция из мелаллопрофиля упала на контактную сеть железной дороги. В результате произошла задержка нескольких электропоездов по одной ветке.

На месте работают аварийно-восстановительные бригады. К 13:45 крышу убрали с контактной группы ж/д сети и движение поездов вернулось в штатный режим, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В пресс-службе РЖД сообщили, что конструкция повредила окно пассажирского поезда №116 Адлер — Санкт-Петербург. Один пассажир получил царапины.