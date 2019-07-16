В Сочи сорванная ветром крыша упала на ж/д сеть и травмировала пассажира поезда
В Сочи 16 июля сильный порыв ветра сорвал крышу с пляжного кафе
Инцидент произошел в 10:38 на станции Лазаревская. Конструкция из мелаллопрофиля упала на контактную сеть железной дороги. В результате произошла задержка нескольких электропоездов по одной ветке.
На месте работают аварийно-восстановительные бригады. К 13:45 крышу убрали с контактной группы ж/д сети и движение поездов вернулось в штатный режим, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В пресс-службе РЖД сообщили, что конструкция повредила окно пассажирского поезда №116 Адлер — Санкт-Петербург. Один пассажир получил царапины.
Из-за разрыва провода задержались поезда № 6013 Горячий Ключ — Имеретинский курорт, № 6805 Туапсе — Имеретинский курорт, № 6806 Имеретинский курорт — Туапсе, № 492 Адлер — Казань, № 6004 Аэропорт Сочи — Туапсе.
Оперативную информацию о времени прибытия и задержках поездов можно узнать по телефону Единого информационно-сервисного центра РЖД: 8-800-775-00-00.
Как сообщали Юга.ру, в Сочи 16 июля объявили штормовое предупрежение из-за смерчей.
Кристину Шидукову приговорили к восьми годам колонии. Подробности этого дела в материале Юга.ру
В Краснодар отправили первый трамвай, построенный по заказу мэрии
Всего в июле должны прибыть четыре новых трамвая
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.