Проезд в маршрутках Майкопа подорожает до 20 рублей
С 1 августа в Майкопе частные организации, оказывающие услуги по перевозке пассажиров, повысят стоимость проезда на 3 рубля
С начала августа проезд в маршрутках будет стоить 20 рублей, в вечернее время — 23 рубля, сообщили в пресс-службе администрации города. Там отметили, что в столице Адыгеи до сих пор сохраняется один из самых низких в России тарифов — 17 рублей за поездку.
Собственники предприятий-перевозчиков Адыгеи пояснили, что основная причина повышения тарифа связана с ростом стоимости расходных запчастей, горюче-смазочных материалов, а также необходимостью постепенного обновления автопарка.
Как уточнил руководитель отдела городской инфраструктуры администрации Майкопа Олег Тарасенко, частные предприятия работают по нерегулируемому тарифу, поэтому они вправе самостоятельно повышать цены с учетом своих затрат на перевозку пассажиров.
Как сообщали Юга.ру, 10 июля мэр Краснодара Евгений Первышов потребовал от частных перевозчиков возить горожан на автобусах и маршрутках с кондиционерами, а департаменту транспорта и дорожного хозяйства поручил разработать план-график замены автобусов коммерческих перевозчиков.
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