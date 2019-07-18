Проезд в маршрутках Майкопа подорожает до 20 рублей

С 1 августа в Майкопе частные организации, оказывающие услуги по перевозке пассажиров, повысят стоимость проезда на 3 рубля

С начала августа проезд в маршрутках будет стоить 20 рублей, в вечернее время — 23 рубля, сообщили в пресс-службе администрации города. Там отметили, что в столице Адыгеи до сих пор сохраняется один из самых низких в России тарифов — 17 рублей за поездку.

Собственники предприятий-перевозчиков Адыгеи пояснили, что основная причина повышения тарифа связана с ростом стоимости расходных запчастей, горюче-смазочных материалов, а также необходимостью постепенного обновления автопарка.

Как уточнил руководитель отдела городской инфраструктуры администрации Майкопа Олег Тарасенко, частные предприятия работают по нерегулируемому тарифу, поэтому они вправе самостоятельно повышать цены с учетом своих затрат на перевозку пассажиров.

Как сообщали Юга.ру, 10 июля мэр Краснодара Евгений Первышов потребовал от частных перевозчиков возить горожан на автобусах и маршрутках с кондиционерами, а департаменту транспорта и дорожного хозяйства поручил разработать план-график замены автобусов коммерческих перевозчиков.