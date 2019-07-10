Мэр Краснодара потребовал от частных перевозчиков возить горожан на автобусах и маршрутках с кондиционерами
Глава Краснодара Евгений Первышов поручил разработать план-график замены автобусов коммерческих перевозчиков на городских маршрутах общественного транспорта
Такое поручение мэр дал городскому департаменту транспорта и дорожного хозяйства. Он подчеркнул, что основная цель — чтобы в Краснодаре работали современные, комфортные и удобные для пассажиров автобусы, оборудованные системами кондиционирования.
Первышов отметил, что муниципальное трамвайно-троллейбусное управление — это 60% всего общественного транспорта Краснодара. 40% пассажиров перевозят коммерческие компании.
«Когда на линии работает устаревший подвижной состав, это вызывает справедливое недовольство жителей. Очевидно, что ресурсы коммерческих перевозчиков несопоставимы с бюджетной поддержкой, но и частные компании должны создавать более комфортные условия для пассажиров, пусть не в таком объеме, как КТТУ. Тем более, что они устанавливают тариф на уровне трамвайно-троллейбусного управления — перевозчика, работающего в более жестких условиях», — сказал мэр.
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Он напомнил, что при помощи краевого бюджета город начал масштабную замену электротранспорта. В этом году Краснодар получит 12 новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом, также на маршруты выйдут 35 новых трамваев. К 2021 году будут приобретены еще 56 новых трамваев, также планируется продолжить обновление троллейбусного парка.
Заместитель главы города Артем Доронин рассказал, что всего на маршрутах общественного транспорта частных перевозчиков в Краснодаре работает около 800 автобусов. В 2017—2019 годах компании приобрели 230 новых. В следующем году планируется закупить еще 81 новый автобус. При этом, по его словам, технические требования для автобусов дорабатываются. Среди ключевых условий для нового транспорта также — наличие валидаторов, удобство для маломобильных горожан, подключение к системе ГЛОНАСС.
График замены подвижного состава частных перевозчиков Первышов поручил департаменту разработать вместе с перевозчиками, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.
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