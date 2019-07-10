Мэр Краснодара потребовал от частных перевозчиков возить горожан на автобусах и маршрутках с кондиционерами

Такое поручение мэр дал городскому департаменту транспорта и дорожного хозяйства. Он подчеркнул, что основная цель — чтобы в Краснодаре работали современные, комфортные и удобные для пассажиров автобусы, оборудованные системами кондиционирования.

Первышов отметил, что муниципальное трамвайно-троллейбусное управление — это 60% всего общественного транспорта Краснодара. 40% пассажиров перевозят коммерческие компании.

«Когда на линии работает устаревший подвижной состав, это вызывает справедливое недовольство жителей. Очевидно, что ресурсы коммерческих перевозчиков несопоставимы с бюджетной поддержкой, но и частные компании должны создавать более комфортные условия для пассажиров, пусть не в таком объеме, как КТТУ. Тем более, что они устанавливают тариф на уровне трамвайно-троллейбусного управления — перевозчика, работающего в более жестких условиях», — сказал мэр.