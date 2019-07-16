В Адыгее увеличили число рейсов из Майкопа в Краснодар через аэропорт

Для удобства пассажиров перевозчики Адыгеи с 15 июля ввели дополнительный маршрут из Майкопа в Краснодар с заездом в аэропорт

Об этом 16 июля порталу Юга.ру сообщил начальник отдела транспорта министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики Андрей Скотченко. По его словам, подобный маршрут уже действует, он востребован у пассажиров. Поэтому было решено увеличить число рейсов с заездом в аэропорт.

Новый рейс обслуживают два микроавтобуса Mercedes-Benz, общее время в пути нового маршрута — 2 часа 20 минут.

Дополнительный рейс отправляется из Майкопа ежедневно в 8:15, в аэропорт прибывает 10:10. Далее маршрут проходит по улице Ставропольской и завершается на автовокзале Краснодара в 10:35.

На обратном пути автобус следует тем же маршрутом и выезжает с автовокзала в 12:43, прибывает в аэропорт в 13:08, а в Майкоп — в 15:00.

Еще один действующий маршрут рейса Майкоп — Краснодар, следующий через аэропорт, выезжает из республиканской столицы в 12:00.

Как сообщали Юга.ру, с июня этот маршрут был скорректирован: теперь заезд в аэропорт предусмотрен и на обратном пути. Таким образом, в Пашковский автобус прибывает около 14:00 по пути из Майкопа и в 18:00, следуя из Краснодара в Майкоп.