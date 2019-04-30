Дети старше 10 лет смогут ездить без родителей на «Ласточках» из Краснодара в Сочи
С 1 мая дети старше 10 лет смогут ездить без сопровождения родителей в электричках, следующих из Краснодара в Сочи и обратно
В «Ласточках» № 801/802 Краснодар — Адлер, а также № 803/804 и 821/822 Краснодар — Имеретинский курорт дети смогут ездить в сопровождении проводников. Родители смогут получить услугу для детей, которым от 10 до 16 лет. Оформить ее можно будет в билетных кассах вокзалов Адлер, Сочи и Краснодар-1.
Для этого необходимо предъявить паспорт ребенка и документ, подтверждающий, что заявитель — законный представитель ребенка. Родители должны заполнить заявление. При оформлении документов нужно указать данные и телефон встречающего на станции назначения. Оформление услуги возможно при покупке билета на ребенка.
В день поездки необходимо приехать на вокзал за 30 минут до отправления электрички. На вокзале родителей и ребенка встретит сотрудник сервисного центра. После этого детей разместят в зале повышенной комфортности до посадки в «Ласточку». В вагоне пассажиров проводят на место и помогут с размещением. Во время поездки за ребенком будут следить проводник вагона и начальник поезда.
На станции прибытия начальник поезда передаст ребенка встречающему. Если он опоздает, то ребенка разместят в зале повышенной комфортности, сообщили 30 апреля в пресс-службе Федеральной пассажирской компании.
Как сообщали Юга.ру, об услуге по перевозке детей без сопровождения родителей начали говорить еще в начале 2018 года. Тогда глава ФПК Петр Иванов заявлял, что компания изучает опыт других перевозчиков.
В пресс-службе РЖД 26 апреля сообщили, что летом планируют назначить 190 дополнительных рейсов «детских» поездов. Ожидается, что на них перевезут более 450 тыс. детей в составах организованных групп.
Всего летом дополнительно назначат около 530 рейсов поездов. На южном направлении, включая Адлер, Анапу, Новороссийск, Кисловодск и Краснодар, РЖД собирается назначить еще около 400 дополнительных поездов.
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