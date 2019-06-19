В Туапсинском районе из-за нарушений не могут открыть детский лагерь. Туда собирались приехать более 500 детей

В поселке Новомихайловском Туапсинского района в конце мая перед началом первой смены закрыли детский лагерь Rio Camp

31 мая, перед началом приема детей, лагерь закрыли по решению суда после проверок Роспотребнадзора. Некоторые из детей уже ехали лагерь, когда им и их родителям сообщили об этом.

В группе «Детский лагерь Rio Camp (Riocamp, Рио Кэмп)» «ВКонтакте» 15 июня объяснили ситуацию. В декабре ООО «Страна детей» взяло территорию лагеря «Кубань» на улице Морской, 3 в аренду на 11 месяцев. Этот участок находится в банкротстве и длительная аренда была юридически невозможна. В январе Роспотребнадзор выдал разрешение на ведение деятельности, эксплуатацию всех зданий и сооружений лагеря. Ведомство подтвердило, что база соответствовала санитарно-эпидемиологическим нормам. Однако в мае Роспотребнадзор провел плановую проверку, после чего обратился в суд, не огласив результат проверки руководству лагеря. Заседание состоялось 31 мая, где суд приостановил деятельность базы. Представители лагеря заявили, что устранили нарушения, и подали несколько апелляций. Последнее заседание состоялось 18 июня.

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В пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора порталу Юга.ру рассказали, что специалисты ведомства в мае действительно приезжали в лагерь с проверкой. Они нашли много нарушений, для устранения котрых работу лагеря по суду приостановили на 45 дней. Также ситуацию контролировала прокуратура.

18 июня Туапсинский районный суд отклонил ходатайство о досрочном возобновлении работы лагеря. В Роспотребнадзоре пояснили, что такое решение приняли из-за того, что у сотрудников лагеря были не в порядке санитарные книжки. В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края порталу Юга.ру уточнили, что суд отказал в возобновлении работы из-за кадровых вопросов. Всего в лагере должно быть около 100 человек персонала, однако туда набрали менее 50 сотрудников.

Начальник лагеря Евгений Кунин рассказал порталу Юга.ру о происходящей ситуации. «Мы подавали пять или шесть апелляций. Все они получили отрицательные решения суда. И по вчерашнему отказу готовится апелляция, поскольку было отказано о возобновлении работы детского лагеря. После истечения 45 дней, если Роспотребнадзор снова увидит нарушения, то лагерь открывать не будут. В этом случае срок закрытия могут продлить через суд», — сказал он. Всего на первый поток должно было приехать 536 детей из разных городов: Мурманск, Омск, Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург. Почти всех расслелили в четыре других лагеря Туапсинского района, некоторые отказались от путевки и вернулись домой. Кунин отметил, что ведет работу по расселению вместе с директором лагеря Анатолием Думой. «Договоренность о расселении в другие лагеря была между администрацией Туапсинского района и руководством "Страны детства". Я так понимаю, что деньги [доплата за переселение — Юга.ру] не перечислены», — отметил начальник лагеря. Кунин уточнил, что не знает, продают ли до сих пор путевки или нет. «Сайт пока открыт. Значит, продажи, наверное, идут. Родители требовали возврата денег, есть их претензии и требования. Эти документы предоставляем генеральному директору», — сказал представитель лагеря. Он добавил, что базу готовили с апреля. Вожатые уже готовы к приему детей. Rio Camp находится на территории лагеря «Кубань». Сначала так назвали программу, а затем и лагерь получил это название.