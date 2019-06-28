Из-за схода селя в Сочи закрыли маршруты Кавказского заповедника
Кавказский биосферный заповедник 28 июня сообщил о временном прекращении продажи билетов на два горных маршрута в районе Сочи
Это связано с ограничением движения на участке дороги в Красной Поляне, на который 23 и 24 июня сошел селевой поток.
«Дорога технологическая, однако по ней туристы направляются на несколько маршрутов заповедника. В связи с тем, что на этом участке действует режим ЧС, а также существует угроза схода новых селей, проход людей и проезд транспорта запрещен. Соответственно доступ на маршруты Кавказского заповедника туристам ограничен», — уточнили в пресс-службе заповедника.
Читайте также:
Временно недоступен для туристов маршрут № 9 «Энгельмановы Поляны — озеро Кардывач». Кроме того, закрыт маршрут № 8 «Через перевал Аишха к Черному морю» со стороны Красной Поляны, однако от кордона Черноречье в Псебае он действует без ограничений.
Продажа билетов на эти направления возобновится, когда отменят режим ЧС. Тем, кто заранее приобрел пропуск на ближайшие даты, нужно обратиться в отдел туризма Кавказского заповедника, чтобы согласовать перенос посещения этих маршрутов. Это можно сделать, позвонив на номер 8 (988) 150-01-02.
Напомним, в Сочи до 30 июня действует штормовое предупреждение. На курорте ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 м/с. Возможно формирование смерчей над морем, подъем уровня воды в реках и сход селей.
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, утром 24 июня на курорте «Роза Хутор» на дорогу в районе Сулимовского ручья после сильного ливня сошли несколько селей, один из них заблокировал дорогу. Общий объем грязекаменной массы составил около 1,5 тыс. кубометров.
26 июня в районе схода селя ввели режим ЧС.
Третья часть подробного гида по краснодарским паркам на Афише Юга.ру
Чем заняться в Краснодаре 28-30 июня, выбор Эволюции Юга.ру
8 детских лагерей в Крыму, обзор Курортов Юга.ру
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.