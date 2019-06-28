Из-за схода селя в Сочи закрыли маршруты Кавказского заповедника

Кавказский биосферный заповедник 28 июня сообщил о временном прекращении продажи билетов на два горных маршрута в районе Сочи

Это связано с ограничением движения на участке дороги в Красной Поляне, на который 23 и 24 июня сошел селевой поток.

«Дорога технологическая, однако по ней туристы направляются на несколько маршрутов заповедника. В связи с тем, что на этом участке действует режим ЧС, а также существует угроза схода новых селей, проход людей и проезд транспорта запрещен. Соответственно доступ на маршруты Кавказского заповедника туристам ограничен», — уточнили в пресс-службе заповедника.