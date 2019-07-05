В тисо-самшитовой роще Сочи два дерева рухнули на пешеходную тропу
В тисо-самшитовой роще Сочи 5 июля два дерева упали на пешеходную тропу, по счастливой случайности не задев туристов
«Два дерева упали утром, когда на маршруте еще не было людей. О том, с какой силой стволы обрушились на тропу можно судить по фотографиям: металлические поручни прогнулись. Деревья перегородили проход и повисли над обрывом», — сообщили в пресс-службе Кавказского заповедника.
Чтобы оперативно отремонтировать тропу, привлекли весь состав госинспекторов Хостинского отдела заповедника.
Как сообщали Юга.ру, в конце июня из-за схода селя в Сочи закрыли два маршрута Кавказского заповедника. Маршруты снова начали принимать туристов с 3 июля.
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