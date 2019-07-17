Названы причины отравления детей в лагере Крыма

В минздраве и управлении Роспотребнадзора по Крыму 17 июля рассказали о состоянии детей, которые отравились в лагере Евпатории

В крымской Евпатории 16 июля в детском оздоровительном лагере «Лучистый» произошло массовое отравление. Помощь медиков понадобилась примерно 40 детям. В администрации Евпатории сообщили, что из лагеря госпитализировали более 30 детей, из них 3 человека находятся в реанимации.

Главный внештатный детский инфекционист минздрава Крыма Людмила Прокудина рассказала, что по данным на 9:00 17 июля, госпитализировали 49 детей и 5 вожатых. Пациенты находятся в инфекционном отделении Евпаторийской городской больницы. Состояние отравившихся средней степени тяжести, угрозы для жизни пациентов нет, сообщили в пресс-службе минздрава республики.

В пресс-службе крымского Роспотребнадзора рассказали, что в связи со случаями заболевания острой кишечной инфекцией в детском лагере проводят расследование. Лабораторные исследования показали, что возбудителем является норовирус. Специалисты проводят дезинфекцию.

Первый вице-мэр Евпатории Кирилл Вавренюк рассказал РИА «Новости», что все госпитализированные приехали из Татарстана. Он сделал вывод, что инфекцию могли привезти, а не заразиться в Крыму. По его словам, если бы причиной отравления стали блюда, приготовленные в лагере, то пострадавших могло быть больше.

«Если бы это была кухня лагеря, то, возможно, пострадали дети не только из Татарстана, а все, потому что пища готовится для всех одинаковая», — сказал вице-мэр.