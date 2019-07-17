Для начинающих альпинистов в Адыгее устроили тренировочные восхождения на Фишт
В Адыгее в районе горы Фишт до 21 июля будут проходить тренировочные сборы начинающих альпинистов
Сборы организовали инструкторы майкопской секции скалолазания «Багира» во главе с Геннадием Долговым и Федерации спортивного туризма республики под председательством Дмитрия Кузнецова.
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В сборах принимают участие 15 молодых людей. В течение недели они совершат несколько восхождений на Фишт по четырем маршрутам разной сложности. Их длина около 8 км с набором высоты 1,3 тыс. метров. Об этом сообщил порталу Юга.ру президент Федерации спортивного туризма Дмитрий Кузнецов.
«Начались сборы с инструктажа о восхождении, правилах безопасности. Первое восхождение прошло 16 июля по маршруту 1Б — наименьшей сложности. До конца недели мы совершим еще два восхождения по маршруту 2А и в завершение взойдем на Фишт по более сложному маршруту — 2Б», — рассказал Дмитрий Кузнецов.
По его словам, теоретическую базу и основные практические навыки на искусственном рельефе ребята получают в течение года в центре «Багира». В ходе тренировок на Фиште будут закрепляться полученные знания, отрабатываться передвижение по скальному и ледовому рельефу, индивидуальная страховка и в связке.
Как сообшали Юга.ру, в начале июня в Кравказском заповеднике открыли маршрут «Через горы к морю».
Гора Фишт — самая западная вершина Кавказских гор. Ее высота составляет 2 тыс 867 метров. Склоны горы покрывают два Фиштинских ледника — Большой и Малый.
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