Для начинающих альпинистов в Адыгее устроили тренировочные восхождения на Фишт

В Адыгее в районе горы Фишт до 21 июля будут проходить тренировочные сборы начинающих альпинистов

Сборы организовали инструкторы майкопской секции скалолазания «Багира» во главе с Геннадием Долговым и Федерации спортивного туризма республики под председательством Дмитрия Кузнецова.

В сборах принимают участие 15 молодых людей. В течение недели они совершат несколько восхождений на Фишт по четырем маршрутам разной сложности. Их длина около 8 км с набором высоты 1,3 тыс. метров. Об этом сообщил порталу Юга.ру президент Федерации спортивного туризма Дмитрий Кузнецов.

«Начались сборы с инструктажа о восхождении, правилах безопасности. Первое восхождение прошло 16 июля по маршруту 1Б — наименьшей сложности. До конца недели мы совершим еще два восхождения по маршруту 2А и в завершение взойдем на Фишт по более сложному маршруту — 2Б», — рассказал Дмитрий Кузнецов.

По его словам, теоретическую базу и основные практические навыки на искусственном рельефе ребята получают в течение года в центре «Багира». В ходе тренировок на Фиште будут закрепляться полученные знания, отрабатываться передвижение по скальному и ледовому рельефу, индивидуальная страховка и в связке.