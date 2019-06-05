В Кавказском заповеднике открыли маршрут «Через горы к морю»

В Кавказском биосферном заповеднике с начала июня стартовал летний туристический сезон

Сейчас для посещения туристов открыты два пеших маршрута, один из них — маршрут № 30 «Через горы к морю», сообщили порталу Юга.ру в Кавказском биосферном заповеднике. Маршрут протяженностью около 50 км стартует в Адыгее от КПП Лагонаки и проходит в основном по Фишт-Оштенскому массиву, выходит в Солохаул, конечный пункт — поселок Дагомыс.

У опытных туристов путь «Через горы к морю» занимает от трех до семи дней. По пути они пересекают Малый и Большой ледники горы Фишт, водопад Виктория, а также десятки больших и маленьких водопадов, несколько перевалов, озер, тисо-самшитовую рощу и другие природные достопримечательности. Для безопасности туристов специалисты заповедника на протяжении всего маршрута промаркировали тропы, очистили их от зимних завалов, установили рекламные щиты. «Приют Фишт также оборудован для туристов всем необходимым. Чтобы остановиться здесь на отдых, на приюте подготовлены настилы под палатки, отведено место под столовые, есть костровые навесы, туалеты», — рассказали в заповеднике.

Специалисты также предупредили, что сейчас в горах местами еще лежит снег, поэтому готовиться к походам июня нужно тщательно, особенно в части обуви и экипировки. Кроме того, необходимо заблаговременно приобрести пропуск на маршруты, зарегистрироваться в МЧС перед выходом на маршрут.