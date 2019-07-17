Нового замминистра курортов назначили на Кубани

Распоряжение о новом назначении подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Куминова на посту замминистра будет курировать направления экономики и активных видов туризма, информационного сопровождения и неналоговых платежей, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как писали Юга.ру, 14 января глава краевого министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Христофор Константиниди покинул свой пост и перешел на работу в управление делами президента РФ. В феврале ведомство возглавила Светлана Балаева.

Кто такая Анжелика Куминова

Анжелика Куминова родилась в 1983 году в Приморско-Ахтарске. Она управляла рекламным агентством, работала над проектами в области обучения, развития, коммерческой и логистической деятельности.

В 2019 Куминова приняла участие в конкурсе управленцев «Лидеры России». Ее проект был посвящен привлечению малого и среднего бизнеса к общественной деятельности. В частности, она показала, как предприниматели могут взаимодействовать с госучреждениями, например, помогая с благоустройством и ремонтом детских садов.