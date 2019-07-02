На Кубани назначили временно исполняющего обязанности руководителя департамента инвестиций
Временно исполняющим обязанности главы департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края в июле стал Виталий Воронов
Юрий Волков, который возглавлял ведомство с сентября 2017 года уволился 1 июля в связи с переходом на другую работу. Ранее он занимал пост замглавы департамент инвестиций.
Вице-губернатор Василий Швец отметил, что за время работы Волкова провели десятки бизнес-миссий и сотни переговоров с российскими и иностранными инвесторами, открыли новые большие и малые предприятия. Он добавил, что под руководством Волкова в крае создали сеть центров поддержки малого и среднего предпринимательства, начали работу коворкинги и центры молодежного инновационного творчества, сообщили в пресс-службе дминистрации Краснодарского края.
Кто такой Виталий Воронов
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Виталий Воронов родился в 1987 году в селе Успенском Краснодарского края. Он окончил в 2010 году Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика Королева и получил специальность инженера автоматизированных систем обработки информации и управления.
Воронов с 2007 по 2010 годы работал зампредседателя профсоюзной организации студентов Самарского государственного аэрокосмического университета. Затем до 2011 он руководил отделом продаж в ООО «Центр энергетической модернизации». С 2013 по 2015 гоыд он был начальником отдела, замдиректора краснодарского «Центра энергосбережения и новых технологий».
С 2017 года Воронов занимал должность начальника отдела реализации инновационной политики, начальника управления развития малого и среднего предпринимательства, замруководителя департамента инвестиций края.
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