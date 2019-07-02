На Кубани назначили временно исполняющего обязанности руководителя департамента инвестиций

Временно исполняющим обязанности главы департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края в июле стал Виталий Воронов

Юрий Волков, который возглавлял ведомство с сентября 2017 года уволился 1 июля в связи с переходом на другую работу. Ранее он занимал пост замглавы департамент инвестиций.

Вице-губернатор Василий Швец отметил, что за время работы Волкова провели десятки бизнес-миссий и сотни переговоров с российскими и иностранными инвесторами, открыли новые большие и малые предприятия. Он добавил, что под руководством Волкова в крае создали сеть центров поддержки малого и среднего предпринимательства, начали работу коворкинги и центры молодежного инновационного творчества, сообщили в пресс-службе дминистрации Краснодарского края.