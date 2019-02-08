Министром курортов Кубани стала Светлана Балаева

Краснодарский край

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Министром курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края назначена Светлана Балаева

Распоряжение об этом подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, сообщила 8 февраля пресс-служба администрации края.

Заместитель главы региона Василий Швец отметил, что Балаева зарекомендовала себя как грамотный управленец.

Как писали Юга.ру, 14 января глава министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди покинул свой пост и перешел на работу в Управление делами Президента РФ. После этого Балаеву назначили врио министра курортов.

Кто такая Светлана Балаева

Светлана Балаева с отличием окончила Кубанский государственный университет по специальности «государственное и муниципальное управление».

С марта 2018 года занимала должность первого заместителя руководителя минкурортов края. До этого работала в Гарантийном фонде Краснодарского края.

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