Министр курортов Кубани Константиниди перешел в Управделами президента

Глава министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди покинул свой пост и перешел на работу в Управление делами президента РФ

38-летнего Константиниди назначили заместителем начальника Главного управления жилищного и социально-бытового обеспечения Управделами президента. «РБК-Краснодар» чиновник рассказал, что на новом месте будет курировать работу и развитие оздоровительных комплексов и гостиниц Москвы и регионов России.

Врио министра курортов Кубани станет первый заместитель Светлана Балаева, пишет «Живая Кубань» со ссылкой на пресс-службу ведомства. В министерстве она работает с марта 2018 года и является первым заместителем министра; до этого трудилась в Гарантийном фонде Краснодарского края.

Как сообщали Юга.ру, Константиниди возглавил министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани в 2016 году. На этом посту он сменил Евгения Куделю, ушедшего в отставку в июле того же года после критики со стороны губернатора Вениамина Кондратьева.

Напомним, сам Кондратьев в 2014-2015 годах работал в Управделами президента РФ — сначала руководителем Главного управления федерального имущества, затем заместителем Управделами главы страны.

Кто такой Христофор Константиниди

Константиниди родился 12 января 1981 года в Армавире. В 2003 году окончил экономический факультет Кубанского государственного технологического университета, в 2006 году — аспирантуру КубГТУ. Кандидат экономических наук. Завкафедрой «Менеджмент и маркетинг» Краснодарского филиала Финансового университета при правительстве РФ. На базе вуза ведет научную и образовательную деятельность, исследует проблематику регионального стратегического развития и маркетинга курортных территорий.

Трудовую деятельность начал маркетологом в крупной федеральной компании, будучи студентом IV курса. Затем работал в должности директора по маркетингу коммерческих предприятий Краснодарского края.

В 2012 году его пригласили на муниципальную службу на должность замглавы Тбилисского района. С 2013 года работал в министерстве экономики Краснодарского края. В 2015 году стал начальником управления стратегического развития в минэкономики. В 2016 году перешел на работу в минкурортов.