В аэропорты России собираются вернуть места для курения
Госдума РФ 16 июля в первом чтении приняла законопроект о возвращении мест для курения в аэропорты
Об этом корреспонденту РИА «Новости» рассказал глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. По его словам, законопроект предлагает в аэропортах установить специальные комнаты с мощными системами вентиляции. Это позволит защитить некурящих пассажиров, страдающих от табачного дыма.
Неверов назвал проект «законом о чистом воздухе», пишет RT.
Минздрав России выступил против законопроекта. По мнению ведомства, возвращение курилок в аэропорты будет способствовать увеличению числа курильщиков и росту заболеваний, вызванных потреблением сигарет.
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, комнаты для курения в России запретили в 2013 году, когда вступил в силу антитабачный закон.
11 сентября 2018 года Министерство транспорта РФ поддержало инициативу создания помещений для курения на территории аэропортов. В октябре Минздрав России заявил о планах ввести новые меры по борьбе с курением.
Кристину Шидукову приговорили к восьми годам колонии. Подробности этого дела в материале Юга.ру
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.