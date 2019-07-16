В аэропорты России собираются вернуть места для курения

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Госдума РФ 16 июля в первом чтении приняла законопроект о возвращении мест для курения в аэропорты

Об этом корреспонденту РИА «Новости» рассказал глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. По его словам, законопроект предлагает в аэропортах установить специальные комнаты с мощными системами вентиляции. Это позволит защитить некурящих пассажиров, страдающих от табачного дыма.

Неверов назвал проект «законом о чистом воздухе», пишет RT.

Минздрав России выступил против законопроекта. По мнению ведомства, возвращение курилок в аэропорты будет способствовать увеличению числа курильщиков и росту заболеваний, вызванных потреблением сигарет.

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Как сообщали Юга.ру, комнаты для курения в России запретили в 2013 году, когда вступил в силу антитабачный закон.

11 сентября 2018 года Министерство транспорта РФ поддержало инициативу создания помещений для курения на территории аэропортов. В октябре Минздрав России заявил о планах ввести новые меры по борьбе с курением.

Аэропорты Госдума РФ Законопроекты Табак
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