В аэропорты России собираются вернуть места для курения

Госдума РФ 16 июля в первом чтении приняла законопроект о возвращении мест для курения в аэропорты

Об этом корреспонденту РИА «Новости» рассказал глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. По его словам, законопроект предлагает в аэропортах установить специальные комнаты с мощными системами вентиляции. Это позволит защитить некурящих пассажиров, страдающих от табачного дыма.

Неверов назвал проект «законом о чистом воздухе», пишет RT.

Минздрав России выступил против законопроекта. По мнению ведомства, возвращение курилок в аэропорты будет способствовать увеличению числа курильщиков и росту заболеваний, вызванных потреблением сигарет.