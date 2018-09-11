Минтранс поддержал идею создания курилок в российских аэропортах

Министерство транспорта РФ поддержало инициативу создания помещений для курения на территории аэропортов

Комнаты для курения запретили в 2013 году, когда вступил в силу антитабачный закон. Депутат Сергей Боярский стал инициатором законопроекта, предлагающего вернуть в аэропорты помещения для курения с системой вентиляции. Они должны располагаться в зонах, где могут находиться зарегестрированные пассажиры, ожидающие досмотра. В апреле комитет Госдумы по транспорту и строительству поддержал инициативу.

Отвечая на запрос Боярского, замглавы Минтранса РФ Иннокентий Алафинов 11 сентября заявил, что ведомство поддерживает инициативу по возвращению зон для курения. Комнаты для курения есть почти во всех иностранных аэропортах и отсутствие таких помещений делает российские аэропорты неконкурентоспособными, цитирует ТАСС замминистра.