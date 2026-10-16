Суд обратил в доход государства активы экс-главы Смоленского поселения на 39 млн рублей

Согласно материалам дела, с 2017 по 2023 год, во время прохождения муниципальной службы, Сергей Безуглов приобрел движимое и недвижимое имущество. Часть объектов он оформил на близких родственников.

Проверка показала, что совокупная стоимость имущества многократно превышала официальные доходы главы поселения. Кроме того, выяснилось, что Безуглов участвовал в предпринимательской деятельности своей семьи.

Прокуратура направила в суд иск с требованием взыскать с бывшего главы и его родственников 23 объекта недвижимости. Помимо этого, надзорное ведомство потребовало обратить в доход государства денежный эквивалент того имущества, которое успели продать.