Суд обратил в доход государства активы экс-главы Смоленского поселения на 39 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

Бывший глава Смоленского поселения лишился 23 объектов недвижимости по иску прокуратуры

16 октября пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что Северский районный суд обратил в доход государства имущество бывшего главы Смоленского сельского поселения Сергея Безуглова. Общая стоимость активов превысила 39 млн рублей.

Согласно материалам дела, с 2017 по 2023 год, во время прохождения муниципальной службы, Сергей Безуглов приобрел движимое и недвижимое имущество. Часть объектов он оформил на близких родственников.

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Проверка показала, что совокупная стоимость имущества многократно превышала официальные доходы главы поселения. Кроме того, выяснилось, что Безуглов участвовал в предпринимательской деятельности своей семьи.

Прокуратура направила в суд иск с требованием взыскать с бывшего главы и его родственников 23 объекта недвижимости. Помимо этого, надзорное ведомство потребовало обратить в доход государства денежный эквивалент того имущества, которое успели продать.

Как писали Юга.ру, 12 октября экс-главу Отрадненского района задержали по делу о превышении полномочий.

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