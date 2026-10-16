Залповый ливень размыл пляжи Анапы с привозным песком

Сильный ливень в Анапе размыл часть пляжей. После намокания песок превратился в глиняное месиво

Утром 16 апреля блогер Юрий Озаровский сообщил, что после сильного дождя, накрывшего Анапу вечером 15 октября, в городе размыло часть территории Центрального пляжа.



По его словам, потоки воды прошли через зону отдыха на свайном фундаменте, вымыв глубокие промоины. Установленные конструкции выстояли, но некоторые получили повреждения. Рядом образовались песчаные валы.



На снятых блогером кадрах видно, что намокший песок на пляже больше напоминает глину. Напомним, этот песок завезли в Анапу взамен загрязненного нефтепродуктами после разлива в декабре 2024 года. Тогда жители и экологи раскритиковали качество смеси: им не понравился цвет и структура песка, который после первых же осадков сбивается в комья, раскисает и превращается в глину.

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На Лечебном пляже масштаб повреждений меньше — там небольшие промоины зафиксированы по обе стороны от арочного здания. «Для восстановления снова придется брать песок, привозить его сюда и засыпать пострадавшие участки. Возникают интересные вопросы: откуда его будут брать и как именно будут проводить работы?» — пишет Озаровский.



По прогнозам центра погоды «Фобос», штормовая погода на Черноморском побережье сохранится в ближайшие дни, а к воскресенью в регионе может выпасть до 40–60 миллиметров осадков.