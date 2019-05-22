Дайверы в Мостовском районе установили мировой рекорд по погружению в замерзшее горное озеро

Краснодарский край

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Кубанские дайверы с 17 по 19 мая провели экспедицию на озере Роберта Скотта в Мостовском районе

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Участники экспедиции «На высоких берегах» установили рекордное погружение под лед в горном озере, расположенном на высоте 2,6 тыс. метров. Результат зафиксировали в Книге рекордов мира по айс-дайвингу, сообщили в пресс-службе Русского географического общества.

Руководитель экспедиции и член РГО Юрий Кашин рассказал на странице в соцсети «Одноклассники», что участие принимали три дайвера и три туриста-волонтера. По его словам, прорубить лед было непросто.

«Нас спасла длинная трещина во льду, скорей всего, проломившегося от удара лавины, либо из-за резкого потепления. Ширина раскола была не более 5 см, но в одном месте отломился кусок в длину около 1 метра, в толщину примерно 40-50 см», — написал Кашин.

Исследователи планировали изучить экологическое состояние озера, его рельеф и грунт дна, а так же живые организмы, которые в нем обитают.

«Спустившись на дно озера, провел небольшое исследование, а также подводную фото- и видеосъемку. Сняв акваланг я вылез через раскол, достал через регулятор скубу [легкое водолазное снаряжение — Юга.ру]. В качестве доказательной базы было снято видео с прибором GPS, который показывает наше местонахождение и высоту уровня моря», — пояснил член РГО.

Он добавил, что команда выполнила планы не в полном объеме, но удалось исследовать часть озера.

Как сообщали Юга.ру, в апреле в Сочи провели футбольный матч на высоте более 2 тыс. метров. Он попал в Книгу рекордов России.

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