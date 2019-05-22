Дайверы в Мостовском районе установили мировой рекорд по погружению в замерзшее горное озеро

Кубанские дайверы с 17 по 19 мая провели экспедицию на озере Роберта Скотта в Мостовском районе

Участники экспедиции «На высоких берегах» установили рекордное погружение под лед в горном озере, расположенном на высоте 2,6 тыс. метров. Результат зафиксировали в Книге рекордов мира по айс-дайвингу, сообщили в пресс-службе Русского географического общества.

Руководитель экспедиции и член РГО Юрий Кашин рассказал на странице в соцсети «Одноклассники», что участие принимали три дайвера и три туриста-волонтера. По его словам, прорубить лед было непросто.

«Нас спасла длинная трещина во льду, скорей всего, проломившегося от удара лавины, либо из-за резкого потепления. Ширина раскола была не более 5 см, но в одном месте отломился кусок в длину около 1 метра, в толщину примерно 40-50 см», — написал Кашин.