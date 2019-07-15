На Кубани хотят выделить на казачество еще 6 млрд рублей

Программу «Казачество Кубани» планируют продлить на шесть лет и выделить на это дополнительные 6 млрд рублей

В 2015 году губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вынес постановление «О государственной программе Краснодарского края "Казачество Кубани"». Программа рассчитана на шесть лет — с 2016 по 2021 год. На ее финансирование, согласно документу, выделили 6 млрд 206 млн 143 тыс. рублей из федерального и краевого бюджетов.

Контрольно-счетная палата (КСП) Краснодарского края провела экспертизу проекта, вносящего изменения в первоначальное постановление. В ней предлагается продлить программу на 2022–2027 годы с ежегодным финансированием из федерального и краевого бюджета более чем в 1 млрд рублей. Таким образом, стоимость проекта составит 6,2 млрд рублей, сообщили 5 июля на сайте КСП.