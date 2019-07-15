На Кубани хотят выделить на казачество еще 6 млрд рублей
Программу «Казачество Кубани» планируют продлить на шесть лет и выделить на это дополнительные 6 млрд рублей
В 2015 году губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вынес постановление «О государственной программе Краснодарского края "Казачество Кубани"». Программа рассчитана на шесть лет — с 2016 по 2021 год. На ее финансирование, согласно документу, выделили 6 млрд 206 млн 143 тыс. рублей из федерального и краевого бюджетов.
Контрольно-счетная палата (КСП) Краснодарского края провела экспертизу проекта, вносящего изменения в первоначальное постановление. В ней предлагается продлить программу на 2022–2027 годы с ежегодным финансированием из федерального и краевого бюджета более чем в 1 млрд рублей. Таким образом, стоимость проекта составит 6,2 млрд рублей, сообщили 5 июля на сайте КСП.
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Кроме того, проект постановления предлагает увеличить финансирование на 2019 год на 1,5 млн рублей, а также перераспределить 499 тыс. рублей в рамках текущей программы. В КСП отметили, что стоимость программы «Казачество Кубани» вырастет более чем в два раза и составит 12,66 млрд рублей. По мнению счетной палаты, выделение дополнительных денег не отвечает установленному принципу эффективности использования бюджетных средств.
Новый проект предлагает на 1 тыс. увеличить численность казаков (до 3 тыс. 720 человек), привлекаемых к участию в военно-спортивных мероприятиях, предусмотренных программой на 2019 год. Однако обоснование этого координатор программы также не предоставил.
Как сообщали Юга.ру, в январе стало известно, что власти Краснодарского края выделят 4,02 млн рублей районным казачьим обществам на борьбу с незаконным оборотом наркотиков.
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