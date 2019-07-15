«Яндекс.Такси» купит активы группы компаний «Везет»

В пресс-службе «Яндекса» 15 июля пояснили, что для пользователей «Везет» условия не изменятся. Клиенты смогут вызвать машину как через приложения Rutaxi и «Везет», так и по телефону. Планируется, что «Везет» и «Яндекс» будут расширять центры обучения водителей и открывать новые.

Водители и таксопарки перейдут на единую технологическую платформу «Яндекс.Такси», на которой использовали новые технологии обеспечения безопасности и механизм распределения заказов. Отмечается, что водители будут меньше ездить без пассажиров, а пользователи — меньше времени тратить на ожидание машины.

В пресс-службе ГК «Везет» порталу Юга.ру рассказали, что активы, которые приобретает «Яндекс», позволят ускорить распространение в стране технологий, контролирующих качество поездок. Например, с разветвленной сетью колл-центров обработка заказов по телефону будет занимать несколько секунд — это высокий показатель для России и СНГ. Единая платформа для водителей ускорит распространение технологий безопасности — удаленный предрейсовый осмотр, идентификацию водителя по фотографии и голосу, мониторинг скорости и внимания водителей, снижение переработок.

Акционеры «Везет» получат до 3,6% акций «Яндекс.Такси» и до 71,5 млн долларов при условии успешного достижения ключевых целей по операционным и иным показателям. После завершения сделки 56,2% «Яндекс.Такси» будет принадлежать «Яндексу», 35,0% — Uber, 5,3% — сотрудникам в рамках программы поощрения.

Сделку собираются закрыть до конца года. Ее одобрил наблюдательный совет «Яндекс.Такси», а также советы директоров Yandex N.V. и «Везет». Уточняется, что договор требует согласия Федеральной антимонопольной службы.