Бывший топ-менеджер Mail.Ru стал гендиректором группы компаний «Везет»
Группу компаний «Везет» с 1 января 2019 года возглавит Андрей Лукашевич, который раньше был топ-менеджером Mail.Ru
Сооснователь ГК «Везет» Виталий Безруков, который ранее занимал пост гендиректора, продолжит работу над развитием компании в качестве члена совета директоров, сообщили в пресс-службе «Везет».
Кто такой Андрей Лукашевич
С августа 2015 по август 2016 года Лукашевич занимал должность управляющего директора по развитию в сервисе доставки еды Delivery Club. За это время он расширил региональное присутствие компании и запустил собственную курьерскую службу сервиса Delivery Express.
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С 2016 по 2018 год Лукашевич был гендиректором Delivery Club. В 2018 году он создал и возглавил инвестиционное направление Mail.Ru Foodtech Ventures.
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