Бывший топ-менеджер Mail.Ru стал гендиректором группы компаний «Везет»

Группу компаний «Везет» с 1 января 2019 года возглавит Андрей Лукашевич, который раньше был топ-менеджером Mail.Ru

Сооснователь ГК «Везет» Виталий Безруков, который ранее занимал пост гендиректора, продолжит работу над развитием компании в качестве члена совета директоров, сообщили в пресс-службе «Везет».

Кто такой Андрей Лукашевич

С августа 2015 по август 2016 года Лукашевич занимал должность управляющего директора по развитию в сервисе доставки еды Delivery Club. За это время он расширил региональное присутствие компании и запустил собственную курьерскую службу сервиса Delivery Express.