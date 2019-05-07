Минтруд предложил расширить майские праздники за счет новогодних каникул в 2020 году
Министерство труда и соцзащиты РФ составило график праздничных дней на 2020 год
Согласно проекту постановления ведомства о переносе дней отдыха в 2020 году, новогодние праздники могут продлиться восемь дней. Два из них предлагается перенести на май, так как несколько праздничных дней в январе совпадают с выходными.
«Выходные 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 4 и 5 мая соответственно (понедельник и вторник)», — цитирует пояснительную записку к документу RT.
В случае подобного переноса россияне будут отдыхать с 1 по 8 января, а также с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая.
Таким образом, в 2020 году планируются следующие дни отдыха:
- с 1 по 8 января;
- с 22 по 24 февраля;
- с 7 по 9 марта;
- с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая;
- с 12 по 14 июня;
- 4 ноября.
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