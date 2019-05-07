Минтруд предложил расширить майские праздники за счет новогодних каникул в 2020 году

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Министерство труда и соцзащиты РФ составило график праздничных дней на 2020 год

Согласно проекту постановления ведомства о переносе дней отдыха в 2020 году, новогодние праздники могут продлиться восемь дней. Два из них предлагается перенести на май, так как несколько праздничных дней в январе совпадают с выходными.

«Выходные 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 4 и 5 мая соответственно (понедельник и вторник)», — цитирует пояснительную записку к документу RT

В случае подобного переноса россияне будут отдыхать с 1 по 8 января, а также с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая.

Таким образом, в 2020 году планируются следующие дни отдыха:

  • с 1 по 8 января;
  • с 22 по 24 февраля;
  • с 7 по 9 марта;
  • с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая;
  • с 12 по 14 июня;
  • 4 ноября.
Министерство труда и социальной защиты России Праздники
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