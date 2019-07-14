Краснодарский пауэрлифтер получил лицензию на Паралимпиаду в Токио
Краснодарский пауэрлифтер Владимир Кривуля выиграл чемпионат мира в Казахстане и получил лицензию на Паралимпиаду-2020, которая пройдет в Токио
ЧМ по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата состоялся 12 июля в Нур-Султане. Кривуля по итогу соревнований завоевал золотую медаль, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Читайте также:
В министерстве спорта и физической культуры края отметили, что эта победа автоматически дала спортсмену путевку на Паралимпийские игры — 2020.
Как сообщали Юга.ру, Кривуля стал бронзовым призером Паралимпиады в 2012 году в Лондоне. В мае 2013 года он обновил рекорд Европы в пауэрлифтинге.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.