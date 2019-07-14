Краснодарский пауэрлифтер получил лицензию на Паралимпиаду в Токио

Краснодарский край

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Краснодарский пауэрлифтер Владимир Кривуля выиграл чемпионат мира в Казахстане и получил лицензию на Паралимпиаду-2020, которая пройдет в Токио

ЧМ по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата состоялся 12 июля в Нур-Султане. Кривуля по итогу соревнований завоевал золотую медаль, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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В министерстве спорта и физической культуры края отметили, что эта победа автоматически дала спортсмену путевку на Паралимпийские игры — 2020.

Как сообщали Юга.ру, Кривуля стал бронзовым призером Паралимпиады в 2012 году в Лондоне. В мае 2013 года он обновил рекорд Европы в пауэрлифтинге.

Паралимпиада пауэрлифтинг
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