Краснодарский пауэрлифтер получил лицензию на Паралимпиаду в Токио

Краснодарский пауэрлифтер Владимир Кривуля выиграл чемпионат мира в Казахстане и получил лицензию на Паралимпиаду-2020, которая пройдет в Токио

ЧМ по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата состоялся 12 июля в Нур-Султане. Кривуля по итогу соревнований завоевал золотую медаль, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В министерстве спорта и физической культуры края отметили, что эта победа автоматически дала спортсмену путевку на Паралимпийские игры — 2020.

Как сообщали Юга.ру, Кривуля стал бронзовым призером Паралимпиады в 2012 году в Лондоне. В мае 2013 года он обновил рекорд Европы в пауэрлифтинге.