В Краснодаре произошел крупный пожар в цеху по производству сои

Сегодня, 13 июля около 18:00 в посёлке Белозёрный случился весьма серьёзный пожар! . По данным МЧС горит нежилое здание. По данным местного жителя — завод по переработке сои. . Площадь возгорания составляет не менее 400м2, спасатели выехали, обещают достаточное количество спасительных стволов.. . UPD от 20:00: Площадь пожара уже составляет 1.200м2, кажется, завод — всё! UPD от 20:04: МЧС локализовали возгорание нежилого здания на площади 1.200м2. . #chp_krd