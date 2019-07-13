В Краснодаре произошел крупный пожар в цеху по производству сои
В краснодарском поселке Белозерном 13 июля загорелся производственный цех
Сообщение о возгорании в нежилом помещении поступило в МЧС в 17:56. На территории цеха по производству сои загорелись емкости с маслом. За час огонь распространился на площади 1,2 тыс. кв. метров.
Завод находится в удалении от населенных пунктов, пишет RT.
Ликвидацией пожара, которому присвоили повышенный ранг, занимаются 78 спасателей и 24 спецмашины.
К 20:04 огонь был локализован, в 21:44 — ликвидация открытого горения.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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Сегодня, 13 июля около 18:00 в посёлке Белозёрный случился весьма серьёзный пожар! . По данным МЧС горит нежилое здание. По данным местного жителя — завод по переработке сои. . Площадь возгорания составляет не менее 400м2, спасатели выехали, обещают достаточное количество спасительных стволов.. . UPD от 20:00: Площадь пожара уже составляет 1.200м2, кажется, завод — всё! UPD от 20:04: МЧС локализовали возгорание нежилого здания на площади 1.200м2. . ���� #chp_krd
Как сообщали Юга.ру, 4 июля в Краснодаре загорелся склад шин на улице Кореновской. Пожар на площади 1,2 тыс. вк. метров тушили 12 часов.
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