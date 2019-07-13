В Краснодаре произошел крупный пожар в цеху по производству сои

Сообщение о возгорании в нежилом помещении поступило в МЧС в 17:56. На территории цеха по производству сои загорелись емкости с маслом. За час огонь распространился на площади 1,2 тыс. кв. метров.

Завод находится в удалении от населенных пунктов, пишет RT.

Ликвидацией пожара, которому присвоили повышенный ранг, занимаются 78 спасателей и 24 спецмашины.

К 20:04 огонь был локализован, в 21:44 — ликвидация открытого горения.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.