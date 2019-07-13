В Дагестане пенсионера осудили за сексуальное насилие над семилетней девочкой
В Дагестане суд признал местного жителя виновным в совершении иных насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки
По данным следствия, 28 февраля 64-летний житель Магарамкентского района завел семилетнюю девочку во двор своего дома, где совершил в отношении нее иные действия сексуального характера.
На мужчину завели дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Совершение иных насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).
Менее чем за два месяца были собраны достаточные и бесспорные доказательства виновности мужчины, пенсионер полностью изобличен в инкриминируемом ему преступлении, сообщили 12 июля в пресс-службе прокуратуры Дагестана.
Суд приговорил мужчину к 13 годам колонии строгого режима.
Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2018 года в Новороссийске осудили двух мужчин за изнасилование и убийство 15-летней девочки.
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