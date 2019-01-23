В Анапе задержали подозреваемого в развращении несовершеннолетних

В Анапе жителя Темрюкского района обвиняют в преступлениях против половой свободы несовершеннолетних

По версии следствия, с сентября по декабрь 2018 года мужчина на разных улицах станицы Гостагаевской совершил развратные действия в отношении двух 15-летних девочек. Также он совершил иные действия сексуального характера в отношении двух девочек 10 и 11 лет, демонстрируя им свои половые органы.

Дети сообщили о произошедшем родителям, которые обратились в правоохранительные органы.