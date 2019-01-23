В Анапе задержали подозреваемого в развращении несовершеннолетних

Краснодарский край

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В Анапе жителя Темрюкского района обвиняют в преступлениях против половой свободы несовершеннолетних

По версии следствия, с сентября по декабрь 2018 года мужчина на разных улицах станицы Гостагаевской совершил развратные действия в отношении двух 15-летних девочек. Также он совершил иные действия сексуального характера в отношении двух девочек 10 и 11 лет, демонстрируя им свои половые органы.

Дети сообщили о произошедшем родителям, которые обратились в правоохранительные органы.

Против мужчины воздубидил уголовное дело и предъявили обвинение по ч. 3 ст. 135 УК РФ (Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста в отношении двух или более лиц) и по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). 

Мужчина задержан и дает показания, его заключили под стражу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается, сообщили 23 января в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. 

Анапа Дети Преступления против детей Следственный комитет
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