Суд вынес приговор двум мужчинам за изнасилование и убийство 15-летней девочки в Новороссийске

Краснодарский край

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Суд определил меру наказания двум мужчинам, обвиненным в изнасиловании несовершеннолетней девочки в Новороссийске, один из которых убил ее

Как сообщали Юга.ру, вечером 10 июля 2017 года 29-летний мужчина встретился с 15-летней девочкой в парке, позже его 26-летний друг заехал за ними на машине. Они отвезли спутницу в лес возле села Мысхако и по очереди изнасиловали ее. После этого один из мужчин задушил девочку. Затем сообщники скрылись, но спустя несколько часов вернулись, чтобы спрятать тело. Перед этим убийца надругался над телом погибшей.

Суд признал двух мужчин виновными в совершении преступления по п.«а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (Изнасилование несовершеннолетней). Помимо этого, 29-летний мужчина признан виновным по п. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего или иного лица, находящегося в беспомощном состоянии с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера) и ч. 1 ст. 244 УК РФ (Надругательство над телом умершего).

Убийцу приговорили к 19 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года. Его соучастник получил 13 лет колонии строгого режима и 1 год ограничения свободы, сообщили 1 ноября в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Дети Изнасилование Новороссийск Преступления против детей Суд Убийство
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